Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 12. 2025.
Ljubav Sve vam teže pada vlastita usamljenost. Iskrenost i spontanost pomoći će vam da se zbližite s jednom osobom rođenom u znaku Bika.
Posao Želite imati čiste poslovne račune i poštene odnose s najbližim suradnicima, ali mnogo toga nije pod vašom kontrolom. Netko vas obmanjuje.
Zdravlje Razdražljivi ste, sve vam smeta, ljuti ste na sebe. Potrebno vam je pražnjenje od loše energije. Trebali biste se vratiti starim sportskim navikama.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TEŠKO ILI? /
[KVIZ] Ako ste čitali lektire, ova će vam pitanja biti prelaka
'PODMIĆUJEM PUBLIKU' /
Kesić otkrio zašto potpisuje kune s ćirilicom, pa predložio vojnu vježbu Srbije i Hrvatske iznad Bosne
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 12. 2025.