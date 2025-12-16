FREEMAIL
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 12. 2025.

Ljubav Sve vam teže pada vlastita usamljenost. Iskrenost i spontanost pomoći će vam da se zbližite s jednom osobom rođenom u znaku Bika.      

Posao Želite imati čiste poslovne račune i poštene odnose s najbližim suradnicima, ali mnogo toga nije pod vašom kontrolom. Netko vas obmanjuje.   

Zdravlje Razdražljivi ste, sve vam smeta, ljuti ste na sebe. Potrebno vam je pražnjenje od loše energije. Trebali biste se vratiti starim sportskim navikama.    

