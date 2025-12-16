Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 12. 2025.
Ljubav Izmišljate razne stvari, manipulirate, tražite previše od partnera ili partnerice. Stišajte fantazije, i svi oko vas osjećati će se zdravije i sretnije.
Posao U iščekivanju ste važne odluke koja bi mogla imati dalekosežan utjecaj na vašu poslovnu budućnost. Vježbajte strpljenje. Prati vas sreća.
Zdravlje U opasnosti ste da se izgubite, ako se previše približite predmetu želja. Vaši religiozni impulsi nikada nisu bili jači. Imajte mjeru i u molitvi.
