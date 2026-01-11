Kaos na hrvatskoj granici, HAK upozorava vozače - evo gdje se čeka čak pet sati!

Kamere Hrvatskog autokluba (HAK) u nedjelju popodne pokazuju gužve na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom.

Prema podacima od 16.30 sati, putnici koji ulaze u Republiku Hrvatsku na Graničnom prijelazu Stara Gradiška čekaju čak pet sati. Na izlaz iz Hrvatske u BiH čeka se jedan sat.

Foto: Bihamk

Nešto bolja situacija je na GP Jasenovac gdje se na ulaz u Hrvatsku čeka tri sata. Ista je situacija i na GP Dvor, dok se na Svilaju čeka dva sata, a u Slavonskom Šamcu čeka se jedan sat.

Na granici sa Srbijom čeka se tri sata, pokazuju to podaci HAK-a za GP Bajakovo u smjeru Hrvatske. Za ulazak u Srbiju čeka se jedan sat.

Stanje na cestama

Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako su za sve skupine vozila otvoreni:

autocesta A1 Zagreb-Split-Karamatići

autocesta A6 Rijeka-Zagreb

stara cesta kroz Gorski kotar-DC3

Krčki most

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

Omiška obilaznica

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru uključujući i DC1 na dionici Vaganac-Gračac. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

