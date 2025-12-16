Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 16. 12. 2025.
Ljubav Sukob koji se rasplamsao u vašoj vezi, postupno će se stišati i zaustaviti. Niste sami na svijetu. Uporno zaboravljate darivati druge ljude.
Posao Bit će vam potrebna ogromna koncentracija kako biste razvrstali i arhivirali golemu količinu informacija koje će vam pristizati tijekom dana.
Zdravlje Vodite rat sami protiv sebe. Uzrujavanjem gubite energiju i moć ispravnog razlučivanja. Siguran i stabilan razvoj vaš je primarni zadatak.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TEŠKO ILI? /
[KVIZ] Ako ste čitali lektire, ova će vam pitanja biti prelaka
'PODMIĆUJEM PUBLIKU' /
Kesić otkrio zašto potpisuje kune s ćirilicom, pa predložio vojnu vježbu Srbije i Hrvatske iznad Bosne
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 16. 12. 2025.