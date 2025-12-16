Dnevni horoskop, Vaga, 16. 12. 2025.

Ljubav Sukob koji se rasplamsao u vašoj vezi, postupno će se stišati i zaustaviti. Niste sami na svijetu. Uporno zaboravljate darivati druge ljude.

Posao Bit će vam potrebna ogromna koncentracija kako biste razvrstali i arhivirali golemu količinu informacija koje će vam pristizati tijekom dana.

Zdravlje Vodite rat sami protiv sebe. Uzrujavanjem gubite energiju i moć ispravnog razlučivanja. Siguran i stabilan razvoj vaš je primarni zadatak.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn