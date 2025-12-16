FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 16. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 16. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Sukob koji se rasplamsao u vašoj vezi, postupno će se stišati i zaustaviti. Niste sami na svijetu. Uporno zaboravljate darivati druge ljude.    

Posao Bit će vam potrebna ogromna koncentracija kako biste razvrstali i arhivirali golemu količinu informacija koje će vam pristizati tijekom dana.  

Zdravlje Vodite rat sami protiv sebe. Uzrujavanjem gubite energiju i moć ispravnog razlučivanja. Siguran i stabilan razvoj vaš je primarni zadatak.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 16. 12. 2025.