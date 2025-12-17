Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 17. 12. 2025.
Ljubav Strastveno ste se zainteresirali za jednu atraktivnu osobu. Vaš filozofski stil osvajanja neće proći. Njega ili nju samo novac interesira.
Posao U dobrim ste odnosima s utjecajnim osobama, ali to ne znači da vladate situacijom i da vam je poslovni proboj automatski zagarantiran.
Zdravlje Počeli ste svakodnevni život tretirati kao svojevrsni sportski događaj. Ako se ne zaustavite, mogli biste dovesti sebe do krajnjih granica izdržljivosti.
Ovan /
