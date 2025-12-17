Dnevni horoskop, Ovan, 17. 12. 2025.

Ljubav Strastveno ste se zainteresirali za jednu atraktivnu osobu. Vaš filozofski stil osvajanja neće proći. Njega ili nju samo novac interesira.

Posao U dobrim ste odnosima s utjecajnim osobama, ali to ne znači da vladate situacijom i da vam je poslovni proboj automatski zagarantiran.

Zdravlje Počeli ste svakodnevni život tretirati kao svojevrsni sportski događaj. Ako se ne zaustavite, mogli biste dovesti sebe do krajnjih granica izdržljivosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn