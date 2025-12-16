FREEMAIL
Dnevni horoskop, Ribe, 16. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 16. 12. 2025.
Ljubav U vašim osobnim odnosima vlada nesklad. Više nikome ne vjerujete, a nekome ipak morate reći što vam je na duši. Potražite prijateljski savjet.     

Posao U kontaktu ste s vrijednim i sposobnim ljudima koji vam pomažu u ostvarenju poslovnih ciljeva. Ne zaboravite pošteno podijeliti dobitak.   

Zdravlje Niste zainteresirani za promjene, a preobražaji su u vašem životu nužni. Potrebna vam je cjelovita mentalna i emocionalna transformacija.   

Horoskop
Dnevni horoskop, Ribe, 16. 12. 2025.