Dnevni horoskop, Ribe, 16. 12. 2025.
Ljubav U vašim osobnim odnosima vlada nesklad. Više nikome ne vjerujete, a nekome ipak morate reći što vam je na duši. Potražite prijateljski savjet.
Posao U kontaktu ste s vrijednim i sposobnim ljudima koji vam pomažu u ostvarenju poslovnih ciljeva. Ne zaboravite pošteno podijeliti dobitak.
Zdravlje Niste zainteresirani za promjene, a preobražaji su u vašem životu nužni. Potrebna vam je cjelovita mentalna i emocionalna transformacija.
