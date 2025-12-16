Dnevni horoskop, Vodenjak, 16. 12. 2025.

Ljubav Osjećate da je istina na vašoj strani, i samouvjereno nastavljate dalje po svom. Put koji ste odabrali vodi vas u nove sukobe s drugim ljudima.

Posao Vaš pokušaj ovladavanja stvarima koje se nisu do kraja iskristalizirale, prati nemir i tjeskoba. Bit ćete spašeni od poslovnih nevolja u posljednji tren.

Zdravlje Strah i zabrinutost unose veliku pomutnju u vaš život. Na putu ste u novi ciklus depresije. Radite samo ono što vas čini sretnim i zadovoljnim.

