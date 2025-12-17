Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 17. 12. 2025.
Ljubav Opet ste u centru pažnje javnosti. Vaš društveni život postao je zanimljiv i zabavan. Iza vašeg nasmiješenog lica skriva se veliki oprez.
Posao Ako donosite važne poslovne odluke, potrudite se saslušati što vam govore vaši najbliži, jer oni vam sigurno ne žele ništa loše i negativno.
Zdravlje Imate dermatoloških smetnji. Napadaju vas alergije. Posebno ste osjetljivi na vlastiti izgled, i s tim u vezi sve mora biti savršeno i idealno.
