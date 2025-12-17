FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 17. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 17. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Kod vas sve mora biti logično i racionalno. U potpunosti ste isključili ljubavnu maštu.  Partner ili partnerica ima brojne prigovore na vaš račun.  

Posao Opet radite prekovremeno. Prekomjerna zaposlenost ne ostavlja vam previše vremena za ljubavni život, ali vi ste zbog profita spremni na velike žrtve.  

Zdravlje Dajete sve od sebe kako biste prebrodili poslovne i financijske teškoće. Pazite da s prekovremenim radom ne ugrozite vlastito zdravlje.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 17. 12. 2025.