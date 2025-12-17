Dnevni horoskop, Jarac, 17. 12. 2025.

Ljubav Kod vas sve mora biti logično i racionalno. U potpunosti ste isključili ljubavnu maštu. Partner ili partnerica ima brojne prigovore na vaš račun.

Posao Opet radite prekovremeno. Prekomjerna zaposlenost ne ostavlja vam previše vremena za ljubavni život, ali vi ste zbog profita spremni na velike žrtve.

Zdravlje Dajete sve od sebe kako biste prebrodili poslovne i financijske teškoće. Pazite da s prekovremenim radom ne ugrozite vlastito zdravlje.

