Samo jedan Hrvat uspješan u kvalifikacijama, vratila se tenisačica koja nije igrala tri godine

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP-127.) plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za prvi Grand Slam tunrir sezone Australian Open nakon što je u ponedjeljak u prvom kolu izbacio Argentinca Genara Alberta Oliviera (ATP-228.).

Hrvatski je tenisač 6-1, 6-4 pobijedio Argentinca, a u drugom kolu kvalifikacija suparnik će mu biti 239. tenisač svijeta Gustavo Heide iz Brazila.

Bez plasmana u drugo kolo kvalifikacija ostali su Luka Mikrut, Matej Dodig i Tereza Mrdeža.

Bolji od Dodiga (ATP-231.) sa 5-7, 6-3, 6-2 bio je Libanonac Benjamin Hassan (ATP-259.) poslije dva sata i 13 minuta igre. Luku Mikruta (ATP-163.) je izbacio Portugalac Jaime Farla (ATP-151) sa 7-6, 7-5.

U ženskoj konkurenciji u kvalifikacijama nastupila je i 35-godišnja Tereza Mrdeža koja aktivno nije igrala tri godine. Nju je u prvom kolu kvalifikacija sa 6-0, 6-3 nakon 53. minute pobijedila srpska tenisačica Teodora Kostović.

