Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 12. 2025.
Ljubav Sve se još da popraviti, ako sagledate vaš ljubavni odnos iz drugog kuta. Ako ste već donijeli konačnu odluku o raskidu, onda je sve je gotovo.
Posao Volite biti najbolji. Ne zanima vas drugo mjesto. Želite stati na čelo kolone. Uživate u poslovnom poduzetništvu. Duša vam je natjecateljska.
Zdravlje Vaše hipohondrije nama na vidiku. Prošli ste kroz „ono najgore“, i ništa vas više ne može iznenaditi. Otporniji ste puno više nego što mislite.
