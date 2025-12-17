FREEMAIL
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 12. 2025.
Ljubav Sve se još da popraviti, ako sagledate vaš ljubavni odnos iz drugog kuta. Ako ste već donijeli konačnu odluku o raskidu, onda je sve je gotovo.  

Posao Volite biti najbolji. Ne zanima vas drugo mjesto. Želite stati na čelo kolone. Uživate u poslovnom poduzetništvu. Duša vam je natjecateljska.     

Zdravlje Vaše hipohondrije nama na vidiku. Prošli ste kroz „ono najgore“, i ništa vas više ne može iznenaditi. Otporniji ste puno više nego što mislite.  

Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 12. 2025.