Dnevni horoskop, Vaga, 17. 12. 2025.

Ljubav Površno razmišljate. Krivo gledate na stvari koje vam se događaju. Važniji vam je njegov ili njezin izgled od unutarnjih kvaliteta i karaktera.

Posao Da biste ostvarili vaš novi poslovni cilj, potreban vam je kontinuiran osjećaj svrhe i smisla. Ljudi na visokom položaju često su najusamljeniji.

Zdravlje Ne slušate upozorenja liječnika i nastavljate s vašim lošim navikama. Sami ste sebi najveći neprijatelj, i takva situacija već dugo traje.

