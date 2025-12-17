Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 17. 12. 2025.
Ljubav Površno razmišljate. Krivo gledate na stvari koje vam se događaju. Važniji vam je njegov ili njezin izgled od unutarnjih kvaliteta i karaktera.
Posao Da biste ostvarili vaš novi poslovni cilj, potreban vam je kontinuiran osjećaj svrhe i smisla. Ljudi na visokom položaju često su najusamljeniji.
Zdravlje Ne slušate upozorenja liječnika i nastavljate s vašim lošim navikama. Sami ste sebi najveći neprijatelj, i takva situacija već dugo traje.
