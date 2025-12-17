FREEMAIL
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 17. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 17. 12. 2025.


Ljubav Površno razmišljate. Krivo gledate na stvari koje vam se događaju. Važniji vam je njegov ili njezin izgled od unutarnjih kvaliteta i karaktera.     

Posao Da biste ostvarili vaš novi poslovni cilj, potreban vam je kontinuiran osjećaj svrhe i smisla. Ljudi na visokom položaju često su najusamljeniji.     

Zdravlje Ne slušate upozorenja liječnika i nastavljate s vašim lošim navikama. Sami ste sebi najveći neprijatelj, i takva situacija već dugo traje.   

Dnevni Horoskop Vaga

