Dnevni horoskop, Lav, 17. 12. 2025.

Ljubav Jurišate na novi ljubavni plijen. Ako je riječ o osobi rođenoj u znaku Jarca, naišli ste na „tvrd orah“ i sve će se pretvoriti u međusobno natjecanje.

Posao Da biste počeli rješavati vaše poslovne probleme, potrebna vam je samodisciplina. Morate preuzeti odgovornost za vašu poslovnu sudbinu.

Zdravlje Psihoterapeutski razmišljate o stvarima koje radite nesvjesno, automatski, bez kontrole. Nastavite istraživati vlastite psihološke dubine.

