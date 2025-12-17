Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 17. 12. 2025.
Ljubav Jurišate na novi ljubavni plijen. Ako je riječ o osobi rođenoj u znaku Jarca, naišli ste na „tvrd orah“ i sve će se pretvoriti u međusobno natjecanje.
Posao Da biste počeli rješavati vaše poslovne probleme, potrebna vam je samodisciplina. Morate preuzeti odgovornost za vašu poslovnu sudbinu.
Zdravlje Psihoterapeutski razmišljate o stvarima koje radite nesvjesno, automatski, bez kontrole. Nastavite istraživati vlastite psihološke dubine.
