Djevica

Dnevni horoskop, Djevica, 17. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 17. 12. 2025.
Ljubav Vidite sebe na nov način. Ako ste odnedavno u vezi, važno je da zajedničkim snagama stvarate ispravne temelje vašeg ljubavnog odnosa.        

Posao Više ne razmišljate na isti način. Širite obzore spoznaje, i otkrivate nova područja kreativnog djelovanja. Ulaganje u sebe sigurno će vam se isplatiti.     

Zdravlje Popravili ste mišljenje o sebi. Nova samosvijest djeluje ljekovito na vaš organizam u cjelini. Nastavite tražiti istinu u sebi. To jedini ispravan put.   

Horoskop
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 12. 2025.