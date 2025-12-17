Dnevni horoskop, Djevica, 17. 12. 2025.

Djevica /
Ljubav Vidite sebe na nov način. Ako ste odnedavno u vezi, važno je da zajedničkim snagama stvarate ispravne temelje vašeg ljubavnog odnosa.
Posao Više ne razmišljate na isti način. Širite obzore spoznaje, i otkrivate nova područja kreativnog djelovanja. Ulaganje u sebe sigurno će vam se isplatiti.
Zdravlje Popravili ste mišljenje o sebi. Nova samosvijest djeluje ljekovito na vaš organizam u cjelini. Nastavite tražiti istinu u sebi. To jedini ispravan put.
