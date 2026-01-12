FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
najavio odlazak /

Bivši kapetan PSG-a objavio kraj karijere na simboličnom mjestu

Bivši kapetan PSG-a objavio kraj karijere na simboličnom mjestu
×
Foto: Anne-christine Poujoulat/afp/profimedia

Iz PSG-a je preselio u Liverpool, a igrao je i za Crystal Palace, Montpellier, te gruzijski Torpedo.

12.1.2026.
23:59
Hina
Anne-christine Poujoulat/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši stoper PSG-a, Liverpoola i francuske nogometne reprezentacije Mamadou Sakho (35) objavio je prekid karijere.

Igrač je to objavio na travnjaku Parka prinčeva prije početka utakmice francuskog kupa između PSG-a i Paris FC-a, kluba u kojem je započeo svoju nogometnu karijeru.

"Želio sam zahvaliti svima. Želio sam službeno objaviti svoje povlačenje. Hvala Parku. Hvala Paris FC-u. Bez Paris FC-a, za mene nema PSG-a", rekao je Sakho.

Nogometni put je počeo u Paris FC-u, a sa 12 godine je preselio u PSG. Na Parku prinčeva je postao najmlađi kapetan u povijesti Ligue 1, sa 17 godina i 8 mjeseci, a u tom klub je izgradio svoje ime.

Iz PSG-a je preselio u Liverpool, a igrao je i za Crystal Palace, Montpellier, te gruzijski Torpedo.

U dresu francuske reprezentacije je upisao 29 nastupa i postigao dva gola.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ide na Gruziju: 'Moramo ih nadplivati i kontrolirati ritam'

Mamadou SakhoPsgOdlazak U Mirovinu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
najavio odlazak /
Bivši kapetan PSG-a objavio kraj karijere na simboličnom mjestu