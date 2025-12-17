Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 12. 2025.

Ljubav Prestali ste sanjati. Više nikoga ne idealizirate. Potpuno ste se uživjeli u okrutnu stvarnost. Zaboravili ste na vaše čarobnjačke ljubavne talente.

Posao Uspješno razvijate i promovirate vaše nove poslovne ideje. Snažna struja intuicije pomaže vam da predvidite neka buduća kretanja na tržištu.

Zdravlje Do izražaja dolazi vaša hirovitost i emocionalna nestabilnost. Iz kaosa se uvijek nešto novo rađa. Važno je da iznova otkrijete put ka sebi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn