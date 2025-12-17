FREEMAIL
Vodenjak

Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Više puta se zaljubite tijekom dana. To vam se spontano događa u prolazu gradom. Na vašem ljubavnom semaforu upaljeno je zeleno svjetlo.    

Posao Važno je da djelujte hrabro i energično, da biste realizirali vaše poslovne ciljeve. Ne treba vam demonstracija sile, već razumna aktivnost.    

Zdravlje Vaše ratovanje sa sobom samima ima negativne posljedice na vaše zdravlje. Da biste promijenili stanje stvari, morate opraštati i sebi i drugima.   

Horoskop
