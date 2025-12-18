Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 12. 2025.
Ljubav Uporno šaljete ljubavne signale jednoj osobi, ali on(a) vas ne doživljava. Vaša inicijativa je uzaludna. Ne možete nikoga natjerati da vas zavoli.
Posao Mnogi su u poslovnom smislu „na koljenima“, a vi i dalje stojite uspravno. Vaša poslovna inventivnost uskoro će se u potpunosti rascvasti.
Zdravlje Energetski dobro stojite. Vaš imunitet je stabilan, i ne morate se plašiti virusa i bakterija. Ukidanjem loših navika dodatno ćete ojačati sebe.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SJEĆATE LI SE NJE? /
Danas izgleda neprepoznatljivo, ne liči na sebe: 'Napravila sam ono što mi je rekao'
'NE NASILJU' /
Uzinić: 'Mnogi misle da nas drugi ugrožavaju, ja mislim da su drugi naša prilika'
POBJEDA NA USTAVNOM SUDU /
Udruga slavi: 'Ukinuti su diskriminatorni dijelovi zakona o osobnim asistentima. Mi smo majke, ne ulica'
ZATRESLO 4,4 PO RICHTERU /
Potres na Jugu Hrvatske, u 10-ak minuta ispisali i 250 komentara: 'Ljuljanje kreveta, neugodan osjećaj'
RTG PREGLED DANA /
Matanić izbačen iz društva redatelja, ne idemo u trku za Oscara, ali zato Melania ima film
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 12. 2025.