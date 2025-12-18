FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 12. 2025.
Ljubav Uporno šaljete ljubavne signale jednoj osobi, ali on(a) vas ne doživljava. Vaša inicijativa je uzaludna. Ne možete nikoga natjerati da vas zavoli.  

Posao Mnogi su u poslovnom smislu „na koljenima“, a vi i dalje stojite uspravno. Vaša poslovna inventivnost uskoro će se u potpunosti rascvasti.  

Zdravlje Energetski dobro stojite. Vaš imunitet je stabilan, i ne morate se plašiti virusa i bakterija. Ukidanjem loših navika dodatno ćete ojačati sebe.

Horoskop
