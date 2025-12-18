Dnevni horoskop, Ovan, 18. 12. 2025.

Ljubav Igrate se raznih igara i malo toga postižete. Iza vaše zaigranosti skriva se nesigurnost i neodgovornost. Vaši odnosi s drugima prolaze reviziju.

Posao Potrebna vam je odlučna volja da biste riješili vaše poslovne probleme. U suprotnom, ostati ćete u zastoju, i vaše frustracije će rasti.

Zdravlje Vrijeme vladavine znaka Strijelca uskoro završava, i trebali biste se pripremiti na pad energije. Stresne utjecaje najjače osjećaju rođeni u ožujku.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn