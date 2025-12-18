FREEMAIL
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 18. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Igrate se raznih igara i malo toga postižete. Iza vaše zaigranosti skriva se nesigurnost i neodgovornost. Vaši odnosi s drugima prolaze reviziju.  

Posao Potrebna vam je odlučna volja da biste riješili vaše poslovne probleme. U suprotnom, ostati ćete u zastoju, i vaše frustracije će rasti.    

Zdravlje Vrijeme vladavine znaka Strijelca uskoro završava, i trebali biste se pripremiti na pad energije. Stresne utjecaje najjače osjećaju rođeni u ožujku.      

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
