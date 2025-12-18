FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 18. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Previše ste autoritativni i dominantni, i vaša ljubav nije prava ljubav. Opsjeda vas gorka ljubomora. Izbjegavajte manipulacije i ultimatume!    

Posao Moguća su neugodna iznenađenja i uplitanje „više sile“ u vaše poslovanje. Ono što ste vješto skrivali, iznenada će isplivati na površinu.   

Zdravlje Utjecaj tranzitnog Plutona ukazuje na opasnost od precjenjivanja vlastitih sposobnosti. Izbjegavajte destruktivne radnje, ljude i situacije.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 18. 12. 2025.