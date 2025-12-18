Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 18. 12. 2025.
Ljubav Previše ste autoritativni i dominantni, i vaša ljubav nije prava ljubav. Opsjeda vas gorka ljubomora. Izbjegavajte manipulacije i ultimatume!
Posao Moguća su neugodna iznenađenja i uplitanje „više sile“ u vaše poslovanje. Ono što ste vješto skrivali, iznenada će isplivati na površinu.
Zdravlje Utjecaj tranzitnog Plutona ukazuje na opasnost od precjenjivanja vlastitih sposobnosti. Izbjegavajte destruktivne radnje, ljude i situacije.
