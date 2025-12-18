FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 18. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Teško vam je doprijeti do njegovog ili njezinog srca, i za to snosite dio odgovornosti. Podcjenjivanje i ponižavanje nema nikakve veze s ljubavlju.  

Posao Sudar između snova i stvarnosti bolan je i otrežnjavajući proces, ali je i nužno potreban kako biste vidjeli gdje ste i na koga možete računati.   

Zdravlje Stvoreni  ste od „čvrstog materijala“, i teško vas je oboriti s nogu. Kada sami sebi postanete glavni neprijatelj, vaši problemi se multipliciraju.    

