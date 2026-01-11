Ella Dvornik dirnula sve emotivnom objavom: 'Izgleda da su svi tate bili samohrani očevi'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je oduševila svoje pratitelje, no ovoga puta ne modnom kombinacijom ili novim projektom, već dirljivim povratkom u prošlost.

Na svom Instagram profilu podijelila je niz privatnih fotografija iz djetinjstva na kojima pozira sa svojim pokojnim ocem, legendarnim glazbenikom Dinom Dvornikom. Objava je u kratkom roku izazvala lavinu emotivnih reakcija i podsjetila mnoge na nezaboravnog kralja funka.

Sjećanje na djetinjstvo i oca

Ella je objavila tri fotografije koje odišu toplinom i obiteljskom atmosferom devedesetih. Na prvoj fotografiji Dino drži malenu Ellu u naručju u kuhinji, na drugoj zajedno sjede za klavirom, a treća prikazuje Ellu kao bebu. Ove rijetke snimke pružaju intiman uvid u djetinjstvo influencerice i prikazuju Dinu Dvornika u ulozi brižnog oca, daleko od svjetala pozornice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U svom prepoznatljivom stilu, Ella je objavu popratila duhovitim komentarom koji je nasmijao mnoge. "Ovo je ona klasična priča gdje nikad nema fotografije s mamom i djetetom nego su izgleda svi tate bili samohrani očevi", napisala je, aludirajući na čestu situaciju u kojoj su majke te koje stoje iza fotoaparata i stvaraju uspomene. Svoj je komentar završila nestašnom dosjetkom u zagradi: "fotkale ljubavnice".

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ovu objavu, a mnogi su isticali nevjerojatnu sličnost Elle i njezinog oca. "Baš ličiš na oca", poručila joj je pratiteljica iz Banje Luke, dok su drugi komentirali: "Dino institucija!" i "Zadnja slika kao lutkica". Jedna je pratiteljica lijepo sažela poantu Elline objave: "Ako je neki poseban trenutak, naravno da je mama iza te fotografije. Mame stvaraju uspomene da imaju očevi sa svojom djecom."

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Podsjetimo, influencerica prolazi kroz proces razvoda od Britanca Charlesa Pearcea (48), s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, a nedavno se iz Istre preselila u Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Danijela Dvornik vjeruje da Dino ne bi bio klasični starac: 'Bio bi kao Mick Jagger'