Holivudske zvijezde bore se za Zlatne globuse: 'Bitka za bitkom' i 'Marty Supreme' za najbolji film

DiCapriov film "Bitka za bitkom" (One Battle After Another) predvodi listu filmskih nominacija na glamuroznoj ceremoniji koja će biti održana na Beverly Hillsu u Kaliforniji. Ova crna komedija donosi priču o propalom revolucionaru koji kreće u akciju kada se život njegove kćeri nađe u opasnosti.

Uz DiCaprija nominirani su i njegovi kolege iz filma Benicio del Toro, Sean Penn, Chase Infiniti te Teyana Taylor. Nagrađene će biti i televizijske serije, a prvi put će biti dodijeljen i trofej za podcast.

Foto: Profimedia

'Bitka za bitkom' i 'Marty Supreme' u lovu za najbolji film

Komičarka Nikki Glaser vratit će se drugi put u ulozi voditeljice dodjele koja počinje u ponedjeljak u 1 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Glaser je rekla kako se holivudska krema ne treba bojati njezinog uvodnog monologa. Prijašnji voditelji Zlatnog globusa upućivali su oštre šale na račun mnogih prisutnih zvijezda. "Ne bi trebali biti zabrinuti jer sam ovaj nastup doista osmislila tako da nikome ne pokvari večer. Mislim da na zabavi nakon dodjele neću morati nikoga izbjegavati", rekla je.

Film "Bitka za bitkom", u distribuciji studija Warner Bros, natjecat će se u kategoriji najboljeg filma – mjuzikla ili komedije protiv priče o stolnom tenisu "Marty Supreme" u kojoj glumi Chalamet te crne komedije "Bugonia", među ostalima.

U utrci za najbolju filmsku dramu nalazi se "Jay Kelly", s Georgeom Clooneyjem u ulozi glumca koji se nastoji pomiriti sa svojim životnim naslijeđem i Adamom Sandlerom kao njegovim odanim menadžerom.

Ostale nominirane filmske drame uključuju verziju "Frankensteina" u režiji Guillerma del Tora, nadnaravni horor "Grešnici" (Sinners) te "Hamnet", priču o obitelji Williama Shakespearea.

Među ostalim nominiranima za glumu su Chalamet, Dwayne Johnson za film "Stroj za razbijanje" (The Smashing Machine), Michael B. Jordan za "Grešnike", Jessie Buckley za "Hamnet" te Ariana Grande i Cynthia Erivo za nastavak mjuzikla "Wicked: For Good".

Foto: Profimedia

Povijesna uloga Zlatnih globusa

Zlatni globusi su među prvim holivudskim priznanjima u 2026. godini koja se dodjeljuju prije Oscara, najviših počasti filmske industrije, u ožujku.

Glasači Zlatnih globusa nemaju utjecaja na Oscare, ali pobjeda na Globusima može pomoći u privlačenju pažnje na potencijalne kandidate za nagradu Akademije.

Dobitnike Globusa bira više od 300 novinara iz svijeta zabave, za razliku od otprilike 9000 glasača koji biraju dobitnike Oscara. Glasačko tijelo Globusa prošireno je posljednjih godina, a organizatori su proveli reforme nakon kritika zbog etičkih propusta i nedostatka raznolikosti.

Glasači Globusa ove su godine među nominacijama istaknuli nekoliko međunarodnih filmova. Oni uključuju norvešku obiteljsku dramu "Sentimentalna vrijednost" (Sentimental Value), film "Bio je to samo nesretan slučaj" (It Was Just an Accident) iranskog redatelja Jafara Panahija te brazilsku dramu "Tajni agent" (The Secret Agent).

U novoj kategoriji za podcast, u konkurenciji su "Armchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang with Amy Poehler" i "The Mel Robbins Podcast".

HBO-ova serija "Bijeli lotos" (The White Lotus) predvodi televizijske kategorije po broju nominacija, ispred Netflixove "Adolescencije" (Adolescence), šokantne miniserije o trinaestogodišnjaku optuženom za ubojstvo.

