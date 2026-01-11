Preminuo Bob Weir, gitarist i osnivač Grateful Deada

Bob Weir, gitarist, pjevač i suosnivač kultne američke grupe Grateful Dead, preminuo je u 78. godini. Vijest o smrti glazbene legende potvrđena je u službenoj izjavi objavljenoj na njegovom Instagram profilu.

U priopćenju se navodi da je Weir preminuo od posljedica plućne bolesti, kojoj je podlegao nakon uspješne borbe s karcinomom.

Foto: Profimedia

Dobio Grammy za životno djelo

"S dubokom tugom objavljujemo vijest o smrti Bobbyja Weira. Preminuo je mirno, okružen obitelji, nakon što je pobijedio rak s njemu svojstvenom hrabrošću. Nažalost, preminuo je od posljedica plućne bolesti", navodi se u izjavi.

"Više od šezdeset godina Bobby je bio na putu kao gitarist, pjevač, pripovjedač i suosnivač Grateful Deada. Zauvijek će ostati zvijezda vodilja čija je jedinstvena umjetnost preoblikovala američku glazbu."

Weir se pridružio grupi Grateful Dead, izvorno poznatoj kao The Warlocks, u San Franciscu 1965. godine, sa samo sedamnaest godina. Grupa je ubrzo stekla prepoznatljivost po jedinstvenoj fuziji žanrova, uključujući rock, jazz i folk te je značajno obilježila kontrakulturnu generaciju 1960-ih godina. Pjesme poput "Uncle John's Band", "Casey Jones" i "Touch Of Grey" ostavile su trajan pečat u povijesti glazbe. Za svoj glazbeni doprinos, Weir je uvršten u Kuću slavnih Rock & Rolla, a dodijeljena mu je i nagrada Grammy za životno djelo.

Foto: Profimedia

Weir je ostao glazbeno aktivan gotovo do samog kraja. U lipnju prošle godine održao je svoj prvi londonski koncert nakon više od dva desetljeća, nastupivši u prestižnom Royal Albert Hallu uz pratnju Kraljevskog filharmonijskog koncertnog orkestra i svoje grupe Wolf Bros.

Njegova supruga Natascha i kćeri Monet i Chloe, zamolili su za poštivanje privatnosti u ovim teškim trenucima te su se zahvalili na iskazanoj sućuti i podršci. Poručili su kako sjećanje na njega ne bi trebalo biti obilježeno isključivo tugom, već i porukom hrabrosti i nade, koja poziva na nastavak puta otvorena srca i odlučnih koraka, uz glazbu koja nas nadahnjuje i vodi dalje.

