Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 12. 2025.

Ljubav Ne vidite sebe u jasnom svjetlu, pa su i vaši odnosi s drugima magloviti. Iskrenim sagledavanjem sebe, ostvariti ćete kvalitetnije odnose s drugima.

Posao Vaš poslovni potop traje. Zaronili ste, i ne uspijevate isplivati na površinu. Mislite pozitivno, djelujte konkretno, i pronaći ćete izlaz iz krize.

Zdravlje Vaša intimna suradnja s partnerom ili s partnericom sve je manje konstruktivna, i to vas boli. Emocije su vaš glavni zdravstveni problem.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn