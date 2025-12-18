FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ne vidite sebe u jasnom svjetlu, pa su i vaši odnosi s drugima magloviti. Iskrenim sagledavanjem sebe, ostvariti ćete kvalitetnije odnose s drugima.      

Posao  Vaš poslovni potop traje. Zaronili ste, i ne uspijevate isplivati na površinu. Mislite pozitivno, djelujte konkretno, i pronaći ćete izlaz iz krize.   

Zdravlje Vaša intimna suradnja s partnerom ili s partnericom sve je manje konstruktivna, i to vas boli. Emocije su vaš glavni zdravstveni problem.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 12. 2025.