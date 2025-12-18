Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 12. 2025.
Ljubav Ne vidite sebe u jasnom svjetlu, pa su i vaši odnosi s drugima magloviti. Iskrenim sagledavanjem sebe, ostvariti ćete kvalitetnije odnose s drugima.
Posao Vaš poslovni potop traje. Zaronili ste, i ne uspijevate isplivati na površinu. Mislite pozitivno, djelujte konkretno, i pronaći ćete izlaz iz krize.
Zdravlje Vaša intimna suradnja s partnerom ili s partnericom sve je manje konstruktivna, i to vas boli. Emocije su vaš glavni zdravstveni problem.
