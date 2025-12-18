Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 12. 2025.
Ljubav Suzdržano izražavate emocije, jer ste svjesni vlastite osjetljivosti i ranjivosti. Ne želite se suočiti s istinom o sebi, i sputavate vlastiti samorazvoj.
Posao Ako nastavite raditi na vašim poslovnim projektima u miru i bez preglasnih najava, u bliskoj budućnosti ostvariti ćete značajne rezultate.
Zdravlje Potiskujete u sebe svašta, i onda se pržite na laganoj vatri. Vaši probavni problemi imaju veze s pasivnim i introvertnim stilom življenja.
