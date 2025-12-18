Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 12. 2025.

Ljubav Suzdržano izražavate emocije, jer ste svjesni vlastite osjetljivosti i ranjivosti. Ne želite se suočiti s istinom o sebi, i sputavate vlastiti samorazvoj.

Posao Ako nastavite raditi na vašim poslovnim projektima u miru i bez preglasnih najava, u bliskoj budućnosti ostvariti ćete značajne rezultate.

Zdravlje Potiskujete u sebe svašta, i onda se pržite na laganoj vatri. Vaši probavni problemi imaju veze s pasivnim i introvertnim stilom življenja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn