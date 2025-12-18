FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Suzdržano izražavate emocije, jer ste svjesni vlastite osjetljivosti i ranjivosti. Ne želite se suočiti s istinom o sebi, i sputavate vlastiti samorazvoj.   

Posao Ako nastavite raditi na vašim poslovnim projektima u miru i bez preglasnih najava, u bliskoj budućnosti ostvariti ćete značajne rezultate.   

Zdravlje Potiskujete u sebe svašta, i onda se pržite na laganoj vatri. Vaši probavni problemi imaju veze s pasivnim i introvertnim stilom življenja.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 12. 2025.