Pucnjava u Rijeci, meci završili u prozoru kafića i autima: Policija uhitila jednu osobu

Primorsko-goranska policija u petak u 21.30 sati zaprimila je dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja na području Trsata u Rijeci i oštećenju stakla na ugostiteljskom objektu.

Nakon izlaska na teren, policajci su obavili očevid i sve potrebne radnje.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Utvrdili su da je šteta zabilježena na prozoru ugostiteljskog objekta, aluminijskim griljama, fasadi na obližnjoj ljekarni te na dva vozila.

Istraživanje u tijeku

Prema dosadašnjim saznanjima nema ozlijeđenih, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije.

Nastavlja s kriminalističko istraživanje kako bi se pronašli drugi sudionici i utvrdile sve okolnosti.

