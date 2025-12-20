FREEMAIL
DETALJI DRAME /

Pucnjava u Rijeci, meci završili u prozoru kafića i autima: Policija uhitila jednu osobu

Pucnjava u Rijeci, meci završili u prozoru kafića i autima: Policija uhitila jednu osobu
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Prema dosadašnjim saznanjima nema ozlijeđenih, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije

20.12.2025.
9:39
Erik Sečić
Nel Pavletic/pixsell
Primorsko-goranska policija u petak u 21.30 sati zaprimila je dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja na području Trsata u Rijeci i oštećenju stakla na ugostiteljskom objektu. 

Nakon izlaska na teren, policajci su obavili očevid i sve potrebne radnje.

Utvrdili su da je šteta zabilježena na prozoru ugostiteljskog objekta, aluminijskim griljama, fasadi na obližnjoj ljekarni te na dva vozila.

Istraživanje u tijeku 

Prema dosadašnjim saznanjima nema ozlijeđenih, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije.

Nastavlja s kriminalističko istraživanje kako bi se pronašli drugi sudionici i utvrdile sve okolnosti. 

