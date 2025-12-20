Pucnjava u Rijeci, meci završili u prozoru kafića i autima: Policija uhitila jednu osobu
Prema dosadašnjim saznanjima nema ozlijeđenih, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije
Primorsko-goranska policija u petak u 21.30 sati zaprimila je dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja na području Trsata u Rijeci i oštećenju stakla na ugostiteljskom objektu.
Nakon izlaska na teren, policajci su obavili očevid i sve potrebne radnje.
Utvrdili su da je šteta zabilježena na prozoru ugostiteljskog objekta, aluminijskim griljama, fasadi na obližnjoj ljekarni te na dva vozila.
Istraživanje u tijeku
Prema dosadašnjim saznanjima nema ozlijeđenih, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije.
Nastavlja s kriminalističko istraživanje kako bi se pronašli drugi sudionici i utvrdile sve okolnosti.
POGLEDAJTE VIDEO: Osječka policija dronovima lovila one koji drugima oduzimaju prednost