STRAVIČAN ZLOČIN /

Uhićen osumnjičenik za Mihaelovo ubojstvo: Upucao ga kod ribnjaka u Međimurju

Uhićen osumnjičenik za Mihaelovo ubojstvo: Upucao ga kod ribnjaka u Međimurju
Foto: Rtl

Protiv osumnjičenika će se zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva podnijeti kaznena prijava nadležnom županijskom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku

20.12.2025.
9:47
Erik Sečić
Rtl
U subotu ujutro uhićen je muškarac (28) koji se osnovano sumnjiči da je u srpnju ove godine na ribnjaku kod Male Subotice hicima iz kratkog vatrenog oružja ubio Mihaela L. (33). 

Kriminalističko istraživanje trajalo je mjesecima i bilo je iznimno zahtjevno i kompleksno. Policija je obavila više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice. Obavili su i niz vještačenja te veliki broj obavijesnih razgovora.

Protiv osumnjičenika će se zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva podnijeti kaznena prijava nadležnom županijskom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.

Kronologija slučaja

Podsjetimo, Policijska uprava međimurska 9. srpnja zaprimila je dojavu o muškarcu s vidljivim ozljedama po tijelu koji kod ribnjaka leži na tlu bez svijesti. Hitna i policija pojurile su na teren i utvrdili da je muškarac preminuo.


Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Zbog sumnje u nasilnu smrt, na mjesto događaja izašla je i zamjenica županijske državne odvjetnice. Očevid je utvrdio da je 8. srpnja 33-godišnjak ubijen vatrenim oružjem, a policija je poduzela intenzivne mjere traganja za počiniteljem. U rujnu je policija izvijestila da zbog ubojstva provode kriminalističko istraživanje te da je u tijeku nekoliko dokaznih radnji. 


Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Mediji su izvijestili da je upucani muškarac Mihael L., koji je nedavno prije ubojstva izašao iz zatvora. Ranije ga se teretilo za nekoliko kaznenih djela.  

POGLEDAJTE VIDEO: Dan žalosti za ubijenu trudnicu: Monstrum stigao u varaždinski zatvor, uložene žalbe na pritvor

RibnjakUbojstvoPolicijaMeđimurje

