Lav

Dnevni horoskop, Lav, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 18. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Spoznaja da ste voljeni i poštovani čini vas sretnim i zadovoljnim. Izvukli ste važne pouke iz prošlosti. Mudrost je najsretniji put u budućnost.   

Posao Više ne pristajete na financijske mrvice, jer vrednujete sebe i svoj rad na potpuno drugačiji način. Dugo ste bili žrtva, jer ste pristajali biti žrtva.   

Zdravlje Tranzitni utjecaji planeta donose mnoštvo blagoslova u vaš život. Otkrivate važne istine o sebi samima, i to je najvažnija stvar u cijeloj priči.   

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
