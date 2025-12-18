Dnevni horoskop, Lav, 18. 12. 2025.

Ljubav Spoznaja da ste voljeni i poštovani čini vas sretnim i zadovoljnim. Izvukli ste važne pouke iz prošlosti. Mudrost je najsretniji put u budućnost.

Posao Više ne pristajete na financijske mrvice, jer vrednujete sebe i svoj rad na potpuno drugačiji način. Dugo ste bili žrtva, jer ste pristajali biti žrtva.

Zdravlje Tranzitni utjecaji planeta donose mnoštvo blagoslova u vaš život. Otkrivate važne istine o sebi samima, i to je najvažnija stvar u cijeloj priči.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn