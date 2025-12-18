Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 18. 12. 2025.
Ljubav Tranziti Venere i Marsa čine vas privlačnim, ali to ne znači da sami sa sobom jako dobro funkcionirate. Opet je proradila vaša unutarnja kočnica!
Posao Sretni ste ako imate jasnu i konkretnu poslovnu viziju, jer mnogi ljudi ne znaju što bi radili. Nastavite usavršavati to što vam jako dobro ide.
Zdravlje Iznova vam se vraćaju strahovi za koje ste mislili da se više neće ponoviti. Potrebno vam je ohrabrenje. Sami sebe pozitivno motivirajte.
