FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 12. 2025.
×
Foto:

18.12.2025.
0:01
Vladislav Miletić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ljubav Do izražaja dolazi vaše besciljno buntovništvo. Spremni ste stvari dotjerati do kraja, u ime vaše istine. Samokontrola nije vaša jača strana. 

Posao Nakon sukoba s poslodavcem, vaš položaj više neće biti isti. Ako već dugo razmišljate o otkazu, možda upravo danas donesete konačnu odluku.    

Zdravlje Planetarni utjecaji prizivaju sudbonosne promjene u vaš život. Volite vladati drugima. Izbjegavajte zloupotrebu moći. Sve se vraća i plaća.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 18. 12. 2025.