Dnevni horoskop, Vaga, 18. 12. 2025.

Ljubav Do izražaja dolazi vaše besciljno buntovništvo. Spremni ste stvari dotjerati do kraja, u ime vaše istine. Samokontrola nije vaša jača strana.

Posao Nakon sukoba s poslodavcem, vaš položaj više neće biti isti. Ako već dugo razmišljate o otkazu, možda upravo danas donesete konačnu odluku.

Zdravlje Planetarni utjecaji prizivaju sudbonosne promjene u vaš život. Volite vladati drugima. Izbjegavajte zloupotrebu moći. Sve se vraća i plaća.

