NE IZGLEDA DOBRO /

Svi strahujemo: Trener Bayerna dao komentar o ozlijedi Josipa Stanišića

Svi strahujemo: Trener Bayerna dao komentar o ozlijedi Josipa Stanišića
Foto: Oryk Haist/imago Sportfotodienst/profimedia

Josip Stanišić je nekoliko minuta prije kraja susreta nezgodno iskrenuo gležanj

12.1.2026.
10:42
Sportski.net
Oryk Haist/imago Sportfotodienst/profimedia
Još jedan hrvatski reprezentativac zadobio je nezgodnu ozljedu. Riječ je o Josipu Stanišiću koji je igrao za Bayern sve do sudačke nadoknade u velikoj 8-1 pobjedi nad Wolfsburgom.

Josip Stanišić je nekoliko minuta prije kraja susreta nezgodno iskrenuo gležanj. Iako je stiskao zube i pokušao izdržati do kraja, u trećoj minuti nadoknade ipak je u dogovoru s trenerom Kompanyjem napustio travnjak pa je Bayern utakmicu završio s desetoricom.

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

Nakon utakmice Kompany je govorio o Stanišićevoj ozlijedi. "Još nemam pojma. Nije bio lijep prizor, način na koji je uganuo gležanj, ali se ipak nadam da nije preozbiljno. Vidjet ćemo", rekao je Kompany, a uskoro iz Njemačke očekujemo nove vijesti.

Nadamo se da ozljeda nije dugoročna jer već ns muče ozljede Gvardiola i Kovačića koji će biti duže van terena i upitno je hoće li biti na sto posto do Svjetskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović nakon poraza od Njemačke u Hannoveru

BundesligaJosip StanišićBayern
