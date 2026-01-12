Belinho odlazi iz Dinama. Evo kako su prošli oni koji su se prije njega za to odlučili

Vijest da je Rafael Gomes Cirino, popularni Belinho, odlučio napustiti Maksimir i dalje se razvijati drugdje (najvjerojatnije u Kustošiji) uzburkala je hrvatsku nogometnu javnost.

Belinho slovi kao jedan od najvećih talenata u Hrvatskoj, a mnogi su mladog Brazilca s hrvatskom putovnicom jednoga dana vidjeli u dresu Hrvatske. No, Belinho nije prvi talent koji je, u neslaganju s Maksimirskim planom razvoja, sreću odlučio potražiti u drugoj sredini.

Andrej Kramarić

Najuspješniji od svih je Andrej Kramarić. Djelomično je kontroverzno njega uključiti jer je iz Dinama otišao nakon 53 nastupa za Modre. Tada je otišao u Rijeku, pa kratka epizoda u Engleskoj, pa Bundesliga. Ondje je postao najbolji igrač u povijesti Hoffenheima i jedan od najboljih stranaca u (novijoj) povijesti Bundeslige, te treći najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.

Kramarić je svoj nogometni put započeo u Dinamu te je prošao kroz sve mlađe selekcije. Za prvu momčad je debitirao mjesec dana prije svog 18. rođendana. Iako su mnogi očekivali da će kao veliki talent u narednim godinama postati vođa momčadi, to se nije desilo. Kramarić je narednu sezonu odradio 29 nastupa zabivši sedam pogodaka, ali većina nastupa bila je s klupe. Godinu kasnije igrao je još manje, pa je narednu sezonu i pol bio na posudbi u Lokomotivi. Kramarić je očekivao da će po povratku u Maksimir, nakon sjajnih igara, dobiti veću minutažu, ali kako se to nije dogodilo, Kramarić je nakon utakmice protiv Slaven Belupa na kojoj je ostao na klupi, od tadašnjeg trenera Dinama, Zorana Mamića, zatražio transfer. Dinamo mu je to omogućio te je Kramarić za milijun eura prešao u Rijeku, a ostalo je, kako kažu, povijest.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Robert Murić

Puno je bure izazvao i odlazak Roberta Murića iz Dinama. Taj se nogometaš, točnije njegov otac, posvađao s tadašnjom alfom i omegom hrvatskog nogometa, Zdravkom Mamićem, koji se danas skriva u Bosni i Hercegovini nakon što je osuđen za izvlačenje više od dvjesto milijuna tadašnjih kuna iz Dinama. Mamić i Murić, koji je slovio za veliku nadu Dinama, posvađali su se 2014. godine, prije nego što je Murić uopće debitirao, a tadašnji izvršni direktor Dinama Murićevom ocu i agentu prijetio je kako će im "isčupati grkljan".

O kakvom se talentu radilo, govorila je činjenica da je tada Murića zgrabio Ajax za kojeg je nastupio samo dvaput prije nego li se vratio u Hrvatsku, točnije u Rijeku, gdje je nakratko oživio karijeru. Danas, tri godine nakon što je iz Rijeke prešao u Konyaspor, Murić je bez kluba nakon odlaska iz slovenske Mure.

Ajdin Hasić

Posebno je zanimljiv i "slučaj Hasić", budući da je taj bosanskohercegovački veznjak otišao iz Dinama "od niotkud". Hasić je, kao i ostali, slovio za velikog talenta. Dinamo mu je 2020. godine odlučio ponuditi novi ugovor te je njegovom ocu na kućnu adresu poslao raskid starog i novi poboljšani ugovor. Obitelj Hasić odlučila je potpisati samo raskid, "zeznuti" Dinamo i otići u turskog velikana Beşiktas. Hasić je u Beşiktas odigrao samo 13 utakmica, ponajviše zbog ozljede koja ga je spriječila u razvoju, a danas igra u Poljskoj gdje nastupa za Cracoviju za koju igra i Mauro Perković.

Dominik Kotarski

Dinamovi navijači nisu bili pretjerano sretni ni kada je klub napustio Dominik Kotarski. Velika golmanska nada Dinama s 18 godina odlučio je napustiti klub. Stigla je ponuda Ajaxa, a mladi golman je to vidio kao savršenu priliku za iskorak u karijeri. Dinamo je dugo odbijao pustiti mladog talenta, ali ponuda od dva milijuna eura bila je previše dobra i Kotarski je potpisao za Ajax. Kotarski za Ajax nikada nije debitirao, ali povratkom u Hrvatsku (Gorica) došao je do transfera u grčki PAOK gdje je postao reprezentativac i najbolji golman lige. Danas Kotarski igra za danski Kopenhagen.

Gabriel Rukavina

Tu je bio i Gabriel Rukavina. Rukavina je u Dinamu slovio kao jedan od najtalentiranijih igrača generacije. Za Modre je, za razliku od nekih ranijih na ovoj listi, stigao i do debija, kada je mjesec dana nakon svog 19. rođendana zaigrao protiv Varaždina. Nakon toga je još 10 puta zaigrao za Dinamo. Modri su odbili i ponudu od dva i pol milijuna eura od Los Angeles Galaxyja. To se pokazalo kao pogreška jer je u ljeto 2024. Rukavina prešao u Rijeku besplatno.

Iako je bio smatran velikim talentom i u Maksimiru su ga vidjeli kao dio momčadi, on je nezadovoljan minutažom i razvojem želio transfer u klub u kojemu će igrati. Odabir je pao na Rijeku gdje je Rukavina prošle sezone zabio tri pogotka u sezoni u kojoj je Rijeka uzela duplu krunu. Danas je Rukavina blizu odlaska iz Rijeke budući da ga trener Victor Sanchez ne vidi. Ima 21 godinu i još uvijek može potvrditi svoj potencijal.

Adriano Jagušić

Priliku za razvoj izvan Dinama potražio je i Adriano Jagušić. Mladi ofenzivac Slaven Belupa zabijao je golove u mlađim kategorijama, no kao i Belinho, prelazak iz kadeta u juniore usporio je njegov razvoj. U Dinamu su mislili da je preslab za juniore te su ga dozirali, što se Jagušiću nije svidjelo. Odlučio je vratiti se u Slaven Belupo iz kojeg je s devet godina došao u Dinamo.

Ondje je veoma brzo došao do seniora i "eksplodirao". Zadnje dvije sezone Jagušić je jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u cijeloj ligi, što ga je dovelo do pretpoziva u A reprezentaciju Hrvatske. Ove godine, sa šest pogodaka i šest asistencija, Jagušić je drugi igrač lige po G/A, a na tržištu navodno vrijedi više od sedam milijuna eura.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Nije spreman

Tu je bilo još mnogo igrača koji su u Dinamu slovili za velike talente, ali koji su ga napustili u potrazi za razvojem. Neki su, poput Nike Jankovića ili Milana Vukotića, uspjeli u tome, neki su se vraćali u Dinamo (Fran Brodić, Nikola Čavlina, Sandro Kulenović...), a neki su odlaskom iz Dinama "propali". Što će biti s Belinhom, ne možemo znati; talent ima, ima i želju, a prioritet mu nisu novci. Sve su to dobre vijesti za njegovu budućnost, ali pouke nekih ranijih bi mu mogle koristiti, osobito kada se sjetimo riječi njegova menadžera Andyja Bare u nedavnom intervjuu u Podcast Inkubatoru:

"Ono što ima Belinho, to nisam nikada vidio. Takvu tehniku, takvo snalaženje s loptom, takvo nogometno znanje... magija. Međutim, Belinho ne može ovog trenutka igrati u Dinamu (u seniorima)... On kasni u razvoju godinu, godinu i pol..." rekao je Bara.

U istom razgovoru spomenuo je i opciju Kustošije:

"Ja sam mu rekao: 'Hoćeš igrati seniorski nogomet? Evo, ja ću te dovesti u Kustošiju, igrat ćeš odmah ako misliš da možeš. Nećeš moći ni treću ligu.'" zaključio je Bara.

