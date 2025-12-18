FREEMAIL
Dnevni horoskop, Jarac, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 18. 12. 2025.
Ljubav Sami ste sebi skrojili vlastitu ljubavnu sudbinu, iako vam se možda ne čini da je tako. Vjerovali ili ne, mnogo toga nam se vraća iz prošlih života.  

Posao S kim ste, takvi ste. Ako uporno igrate skrivene poslovne igre s neodgovornim ljudima, veliki su izgledi da će se sve otkriti i procesuirati.   

Zdravlje Volite izazove. Adrenalin u vama vrije. Velika je vjerojatnost da ćete danas prekoračiti vlastite granice. Opasnosti na vidiku. I one zdravstvene.  

