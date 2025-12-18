Dnevni horoskop, Jarac, 18. 12. 2025.

Jarac /
Ljubav Sami ste sebi skrojili vlastitu ljubavnu sudbinu, iako vam se možda ne čini da je tako. Vjerovali ili ne, mnogo toga nam se vraća iz prošlih života.
Posao S kim ste, takvi ste. Ako uporno igrate skrivene poslovne igre s neodgovornim ljudima, veliki su izgledi da će se sve otkriti i procesuirati.
Zdravlje Volite izazove. Adrenalin u vama vrije. Velika je vjerojatnost da ćete danas prekoračiti vlastite granice. Opasnosti na vidiku. I one zdravstvene.
