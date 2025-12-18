Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 12. 2025.

Vodenjak /
Ljubav Iskreno komunicirate s partner(ic)om, a komunikacija je važna za zdravu opstojnost odnosa. Svjesni ste vlastite odgovornosti, i to je dobar znak.
Posao Dobro se dobrim vraća. Naravno, ne uvijek, ali u vašem slučaju to je istinito. Budite i dalje ispravni, i nastavite razvijati plodonosne odnose.
Zdravlje Bolest ovisi i o karmi. Ono na što ne možemo utjecati, najbolje je smireno prihvatiti. No, puno toga možemo ukloniti ili cjelovito preobraziti.
