Vodenjak

Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 12. 2025.
Ljubav Iskreno komunicirate s partner(ic)om, a komunikacija je važna za zdravu opstojnost odnosa. Svjesni ste vlastite odgovornosti, i to je dobar znak.  

Posao Dobro se dobrim vraća. Naravno, ne uvijek, ali u vašem slučaju to je istinito. Budite i dalje ispravni, i nastavite razvijati plodonosne odnose.   

Zdravlje Bolest ovisi i o karmi. Ono na što ne možemo utjecati, najbolje je smireno prihvatiti. No, puno toga možemo ukloniti ili cjelovito preobraziti.    

Horoskop
Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 12. 2025.