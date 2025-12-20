Joshua i Paul suspendirani, evo o čemu se radi: 'Ludo sam se zabavio'

U dugo iščekivanom okršaju između američkog YouTubera Jakea Paula i bivšeg dvostrukog teškaškog prvaka svijeta Anthonyja Joshue pobijedio je Britanac nokautom u šestoj rundi.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl: Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u petoj rundi, Paul je konačno primio težak udarac u šestoj rundi i borba je bila gotova, a u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

„Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka“, izjavio je nakon borbe Paul, koji ima dvostruki prijelom čeljusti.

No, ozljeda nije jedini razlog zašto će Paul trebati pričekati s povratkom u ring. Naime, budući da se borba održala u Miamiju, bila je pod nadzorom Atletske komisije savezne države Floride. Prema njihovim pravilima, koja su u skladu s preporukama Udruge boksačkih komisija, oba borca, neovisno o ishodu, moraju proći obvezno razdoblje odmora od najmanje sedam dana.

Budući da je Paul nokautiran, njegova će "suspenzija" biti nešto dulja. Procjenjuje se na najmanje 45 dana, a moguće je da će biti produžena na 60 ili čak više od 90 dana, ovisno o liječničkoj procjeni. Slična situacija dogodila se i prošle godine, kada je nakon prekida protiv Mikea Perryja, također u Floridi, dobio suspenziju od 60 dana.

