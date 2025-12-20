FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPRAVDANO /

Joshua i Paul suspendirani, evo o čemu se radi: 'Ludo sam se zabavio'

Joshua i Paul suspendirani, evo o čemu se radi: 'Ludo sam se zabavio'
×
Foto: Jc Ruiz/pa Images/profimedia

Budući da je Paul nokautiran, njegova će "suspenzija" biti nešto dulja. Procjenjuje se na najmanje 45 dana, a moguće je da će biti produžena na 60 ili čak više od 90 dana

20.12.2025.
13:37
HinaSportski.net
Jc Ruiz/pa Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U dugo iščekivanom okršaju između američkog YouTubera Jakea Paula i bivšeg dvostrukog teškaškog prvaka svijeta Anthonyja Joshue pobijedio je Britanac nokautom u šestoj rundi.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl: Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u petoj rundi, Paul je konačno primio težak udarac u šestoj rundi i borba je bila gotova, a u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

„Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka“, izjavio je nakon borbe Paul, koji ima dvostruki prijelom čeljusti.

No, ozljeda nije jedini razlog zašto će Paul trebati pričekati s povratkom u ring. Naime, budući da se borba održala u Miamiju, bila je pod nadzorom Atletske komisije savezne države Floride. Prema njihovim pravilima, koja su u skladu s preporukama Udruge boksačkih komisija, oba borca, neovisno o ishodu, moraju proći obvezno razdoblje odmora od najmanje sedam dana.

Budući da je Paul nokautiran, njegova će "suspenzija" biti nešto dulja. Procjenjuje se na najmanje 45 dana, a moguće je da će biti produžena na 60 ili čak više od 90 dana, ovisno o liječničkoj procjeni. Slična situacija dogodila se i prošle godine, kada je nakon prekida protiv Mikea Perryja, također u Floridi, dobio suspenziju od 60 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Forgač smirivao Vasu, letjele i šake na vaganju: 'Naje*o je sutra, zube će progutati!'

Jake PaulAnthony JoshuaBoks
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPRAVDANO /
Joshua i Paul suspendirani, evo o čemu se radi: 'Ludo sam se zabavio'