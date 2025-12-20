Žena i ljubavnik htjeli likvidirati muža: Skovali su bolesni plan s gas maskama

Michelle Mills (46) i njezin ljubavnik Geraint Berry (46) osuđeni su na 19 godina zatvora nakon što su u Walesu prošle godine pokušali ubiti njenog supruga Christophera Millsa kako bi mogli nastaviti aferu, javlja u petak Sky News.

Oboje su proglašeni krivima za urotu radi ubojstva, dok je treći optuženik Steven Thomas (47) proglašen nevinim za tu optužbu, ali je priznao krivnju za kršenje zakona povezanih uz vatreno oružje.

Detalji zločina

Policiji je 20. rujna prošle godine stigla dojava da su dvojica maskiranih i naoružanih muškaraca, koje je istraga naknadno identificirala kao Berryja i Thomasa, upali u kuću na području Cenartha.

Tamo su teško pretukli Millsa, ali unatoč ozljedama koje je zadobio, uspio se obraniti i natjerati ih na bijeg. Njegova žena pozvala je hitne službe i rekla da je suprug zadobio ozljedu glave. Međutim, kazala je da ne poznaje naoružane muškarce.

Na teren su pojurili policajci, a helikopter je ubrzo uočio napadače koji su se skrivali u grmlju. Nakon što su ih pretražili, pronašli su plinske maske, ali i lažnu oproštajnu poruku za Michelle Mills za koju se tvrdilo da ju je napisao suprug.

Nije im trebalo dugo da shvate da je i Mills povezana s urotom. Digitalni dokazi otkrili su da su ona i Berry, inače bivši član Kraljevskih marinaca, oko tri mjeseca bili u tajnoj vezi te da su raspravljali o likvidaciji Christophera Millsa.

Jezive metode

Među bolesnim metodama spominjali su tablete za spavanje, gušenje u snu, trovanje antifrizom, kao i eksploziju auta. Na kraju je odluka pala na gušenje plinom, tako da prikažu sve kao da si je Mills sam oduzeo život.

"Berry je pitao Mills gdje se nalazi bojler, a on i Thomas nosili su plinske maske koje bi ih štitile dok bi se Mills gušio. Nitko od optuženih nije dao objašnjenje za lažnu oproštajnu poruku ili plinske maske, za koje je jasno da se nisu koristile kao metoda zastrašivanja", ispričao je inspektor Sam Gregory.

Inspektor je dodao da Mills nije imao pojma da ga supruga, s kojom je u braku bio 10 godina, želi ubiti te da je smatrao da imaju sretan brak.

Sudac je tijekom izricanje presude rekao da par nije pokazao nikakvo kajanje. Istaknuo je da je supruga poticala ljubavnika na zločin: "Dokazi snažno upućuju na to da ste poticali i iskorištavali Berryja te ga ohrabrivali da pronađe način kako se riješiti vašeg supruga".

