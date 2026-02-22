Politička satira 'One Battle After Another' najbolji film, a evo tko su ostali dobitnici

U londonskom Royal Festival Hallu u nedjelju je održana 79. po redu dodjela filmskih nagrada Britanske akademije (BAFTA), događaj koji se smatra jednim od najpouzdanijih pokazatelja uoči američkih Oscara. Svečanost, koju je po prvi put vodio škotski glumac Alan Cumming, okupila je najveća imena svjetske filmske industrije, a večer je obilježio trijumf favorita i napeta utrka za glavne nagrade.

Večer velikih pobjeda

Kao što se i predviđalo, utrku za prestižne zlatne maske predvodila su četiri filma. Politička satira One Battle After Another' redatelja Paula Thomasa Andersona ušla je u večer s najviše, čak četrnaest nominacija. S trinaest nominacija slijedio ju je povijesni horor 'Sinners' Ryana Cooglera, dok su adaptacija hvaljenog romana Hamnet' u režiji Chloé Zhao i sportska drama 'Marty Supreme' Josha Safdieja prikupile po jedanaest nominacija.

Na kraju večeri, titulu glavnog pobjednika odnio je upravo film s najviše nominacija. 'One Battle After Another' proglašen je najboljim filmom, a Paul Thomas Anderson osvojio je nagradu za najboljeg redatelja. Nagradu za najboljeg sporednog glumca osvojio je veteran Sean Penn za svoju ulogu u istom filmu, potvrdivši status favorita.

U glumačkim kategorijama slavili su i Jessie Buckley, koja je osvojila nagradu za najbolju glavnu glumicu za ulogu u filmu 'Hamnet', dok je priznanje za najbolju sporednu glumicu pripalo Wunmi Mosaku za njezinu izvedbu u povijesnom hororu 'Sinners'. Nagrada za najboljeg glavnog glumca pripala je zvijezdi filma 'Marty Supreme'. Film 'Frankenstein' slavio je u tehničkim kategorijama, osvojivši nagrade za najbolju šminku i frizuru te scenografiju, dok je nagrada za specijalne vizualne efekte otišla blockbusteru 'Avatar: Fire and Ash'.

Posebna priznanja za doprinos filmu

Uz uručene nagrade u glavnim kategorijama, Britanska akademija dodijelila je i dva posebna priznanja. Najveća čast, BAFTA Fellowship, pripala je Donni Langley, predsjednici NBC Universal studija, za njezin izvanredan doprinos filmu. Nagradu za izniman britanski doprinos kinematografiji primila je Clare Binns, kreativna direktorica lanca kina Picturehouse. Dodjelom ovih priznanja zaokružena je svečana večer koja je proslavila najbolje u svijetu filma u protekloj godini.

