Provjerite što je Kovačević rekao nakon velike pobjede Dinama uoči revanša s Genkom

PLAVI IZDOMINIRALI /

Pobjedu u posljednjem kolu HNL-a upisao je Dinamo. Modri su na gostovanju u Varaždinu slavili rezultatom 4:0. Nakon prvog poluvremena nije bilo pogodaka, ali je momčad Marija Kovačevića u drugom dijelu dvama pogocima Zajca te po jednim bankara i Solde upisala nova tri boda. Dinamo je tako i dalje na pet bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, a ovog četvrtka Modre čeka i uzvratna utakmica playoffa Europske lige protiv belgijskog Genka.

Izjave su nakon utakmice dali Kovačević i Zajc, a u videu pogledajte što su rekli.