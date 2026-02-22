FREEMAIL
PLAVI IZDOMINIRALI /

Evo što je Kovačević rekao nakon velike pobjede Dinama uoči revanša s Genkom

Pobjedu u  posljednjem kolu HNL-a upisao je Dinamo. Modri su na gostovanju u Varaždinu slavili rezultatom 4:0. Nakon prvog poluvremena nije bilo pogodaka, ali je momčad Marija Kovačevića u drugom dijelu dvama pogocima Zajca te po jednim bankara i Solde upisala nova tri boda. Dinamo je tako i dalje na pet bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, a ovog četvrtka Modre čeka i uzvratna utakmica playoffa Europske lige protiv belgijskog Genka.

Izjave su nakon utakmice dali Kovačević i Zajc, a u videu pogledajte što su rekli.

22.2.2026.
22:26
RTL Danas
DinamoVaraždinGenkMiha ZajcMario Kovačević
