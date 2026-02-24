Genk dočekuje Dinamo bez igrača koji je 'zakuhao' stvari na Maksimiru

Sjajni mladi Grk Konstantinos Karetsas (18) propustit će u četvrtak dvoboj s Dinamom u Europskoj ligi, objavio je belgijski klub.

Grčki reprezentativac rođen u Genku zadobio je blaži potres mozga u nedjeljnom 0-3 porazu od Standarda iz Liègea.

"Karetsas je zadobio lakši potres mozga nakon pada koji je doživio u nedjelju u utakmici protiv Standarda. Utakmica u četvrtak dolazi prerano i medicinski stožer čini sve kako bi u nedjelju ponovno bio spreman za nastup... Naš medicinski stožer strogo se pridržava FIFA-inog protokola za potres mozga kako bi se njegov oporavak pažljivo pratio. Utakmica Europske lige u četvrtak protiv Dinama Zagreba stoga dolazi prerano. Zajedno s medicinskim timom Kos čini sve kako bi u nedjelju ponovno bio spreman za važnu prvenstvenu utakmicu protiv Genta", objavili su iz Genka.

Karetsas je na Maksimiru pokazao svu svoju klasu. Najprije je bio asistent za prvi gol Genka u 15. minuti kada je kapetan Bryan Heynen zabio glavom nakon kornera, da bi pet minuta kasnije pokrenuo kontranapad iz kojeg su Belgijci došli do vodstva od 2-0.

Transfermarkt ga procjenjuje na 28 milijuna eura, ove sezone zabio je tri i namjestio 16 pogodaka u 37 nastupa.

