Genk dočekuje Dinamo bez igrača koji je 'zakuhao' stvari na Maksimiru
Karetsas je na Maksimiru bio asistent za prvi gol Genka kada je Heynen zabio nakon kornera, da bi pet minuta kasnije pokrenuo kontranapad iz kojeg su Belgijci došli do vodstva od 2-0.
Sjajni mladi Grk Konstantinos Karetsas (18) propustit će u četvrtak dvoboj s Dinamom u Europskoj ligi, objavio je belgijski klub.
Grčki reprezentativac rođen u Genku zadobio je blaži potres mozga u nedjeljnom 0-3 porazu od Standarda iz Liègea.
"Karetsas je zadobio lakši potres mozga nakon pada koji je doživio u nedjelju u utakmici protiv Standarda. Utakmica u četvrtak dolazi prerano i medicinski stožer čini sve kako bi u nedjelju ponovno bio spreman za nastup... Naš medicinski stožer strogo se pridržava FIFA-inog protokola za potres mozga kako bi se njegov oporavak pažljivo pratio. Utakmica Europske lige u četvrtak protiv Dinama Zagreba stoga dolazi prerano. Zajedno s medicinskim timom Kos čini sve kako bi u nedjelju ponovno bio spreman za važnu prvenstvenu utakmicu protiv Genta", objavili su iz Genka.
Karetsas je na Maksimiru pokazao svu svoju klasu. Najprije je bio asistent za prvi gol Genka u 15. minuti kada je kapetan Bryan Heynen zabio glavom nakon kornera, da bi pet minuta kasnije pokrenuo kontranapad iz kojeg su Belgijci došli do vodstva od 2-0.
Transfermarkt ga procjenjuje na 28 milijuna eura, ove sezone zabio je tri i namjestio 16 pogodaka u 37 nastupa.
POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu