U trenutku kada rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, ruska obavještajna služba optužila je Veliku Britaniju i Francusku da su spremne dati Kijevu nuklearnu bombu. Uvjereni su da žele naoružati Ukrajinu nuklearnom bombom kako bi dobili rat. Dok svijet obilježava četvrtu godišnjicu nezakonite invazije na Ukrajinu, koju je naredio Vladimir Putin 2022. godine, Vanjska obavještajna služba Rusije objavila je neutemeljene optužbe protiv Velike Britanije i Francuske, piše Express.co.uk.

Agencija, bez pružanja dokaza, tvrdi da London i Pariz razmatraju tajnu opskrbu Kijeva nuklearnom tehnologijom i sustavima za isporuku. Navodno bi Ukrajina mogla biti opremljena ili atomskim oružjem ili takozvanom "prljavom bombom", optužbom koju su zapadni dužnosnici više puta odbacili kao dezinformaciju.

U izjavi se sugerira da bi oružje moglo biti predstavljeno kao domaći ukrajinski proizvod. Britanske i francuske vlasti nisu najavile takve planove, a obje zemlje su potpisnice međunarodnih sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.

Njemačka odbila sudjelovati

Ruska agencija također je tvrdila da je Njemačka odbila sudjelovati u onome što je opisala kao "opasnu avanturu". Dalje je navela da zapadne vlade nastoje osigurati povoljnije uvjete za Kijev u slučaju eventualnog završetka borbi.

U izjavi je upozoreno da bi navodni planovi prekršili međunarodno pravo i riskirali potkopavanje globalnog sustava neširenja nuklearnog oružja. Dodali su da će, po njihovom mišljenju, takve akcije na kraju postati javne i da će odgovorni odgovarati. Tvrdnje je SVR objavio na svojoj službenoj web stranici kako bi se poklopilo s godišnjicom invazije.

Rusija je pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022., potezom koji je izazvao najveći sukob u Europi od Drugog svjetskog rata. Rat je od tada doveo do desetaka tisuća smrtnih slučajeva i raseljavanja milijuna civila. Borbe se nastavljaju duž velikih dijelova istočne i južne fronte, a nijedna strana nije osigurala odlučujući proboj.

