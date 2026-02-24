Aktivirao bombu u centru Moskve: Poginuo policajac, još dvoje ranjenih, stižu prvi prizori

Jedan je policajac poginuo, a dvojica su ranjena u eksploziji na trgu Savjolovskog kolodvora u središtu Moskve rano jutros, nakon što je muškarac aktivirao eksplozivnu napravu pored policijskog patrolnog vozila, potvrdilo je rusko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Eksplozija se dogodila neposredno nakon ponoći na trgu željezničkog kolodvora Savjolovski, jednom od glavnih željezničkih čvorišta u glavnom gradu Rusije, navodi se u izjavi ministarstva na Telegramu.

Napadač je prišao prometnim policajcima koji su sjedili u svom patrolnom vozilu, a zatim je detonirana eksplozivna naprava, dodaje se u priopćenju.

Iako je Ministarstvo isprva objavilo da je napadač pobjegao, ispostavilo se da je pronađen mrtav na mjestu događaja, prenosi Guardian.

Lokalni mediji objavili su fotografije vozila s razbijenim prozorima u blizini tračnica. Ruska državna novinska agencija Tass prenosi da je policijsko vozilo teško oštećeno, ali da se nije zapalilo.

Područje je ogradila policija, a na mjesto eksplozije poslano je i nekoliko kola hitne pomoći.

Za sada nije poznat motiv ovog čina, no ruski istražni odbor potvrdio je pokretanje istrage.

