SNIMKE UŽASA /

Aktivirao bombu u centru Moskve: Poginuo policajac, još dvoje ranjenih, stižu prvi prizori

Aktivirao bombu u centru Moskve: Poginuo policajac, još dvoje ranjenih, stižu prvi prizori
Foto: Alexey Maishev/Sputnik/Profimedia

Iako je Ministarstvo isprva objavilo da je napadač pobjegao, ispostavilo se da je pronađen mrtav na mjestu događaja

24.2.2026.
7:05
Dunja Stanković
Alexey Maishev/Sputnik/Profimedia
Jedan je policajac poginuo, a dvojica su ranjena u eksploziji na trgu Savjolovskog kolodvora u središtu Moskve rano jutros, nakon što je muškarac aktivirao eksplozivnu napravu pored policijskog patrolnog vozila, potvrdilo je rusko Ministarstvo unutarnjih poslova. 

Eksplozija se dogodila neposredno nakon ponoći na trgu željezničkog kolodvora Savjolovski, jednom od glavnih željezničkih čvorišta u glavnom gradu Rusije, navodi se u izjavi ministarstva na Telegramu. 

Aktivirao bombu u centru Moskve: Poginuo policajac, još dvoje ranjenih, stižu prvi prizori
Foto: Alexey Maishev/Sputnik/Profimedia
Aktivirao bombu u centru Moskve: Poginuo policajac, još dvoje ranjenih, stižu prvi prizori
Foto: Alexey Maishev/Sputnik/Profimedia

Napadač je prišao prometnim policajcima koji su sjedili u svom patrolnom vozilu, a zatim je detonirana eksplozivna naprava, dodaje se u priopćenju.

Iako je Ministarstvo isprva objavilo da je napadač pobjegao, ispostavilo se da je pronađen mrtav na mjestu događaja, prenosi Guardian.

Lokalni mediji objavili su fotografije vozila s razbijenim prozorima u blizini tračnica. Ruska državna novinska agencija Tass prenosi da je policijsko vozilo teško oštećeno, ali da se nije zapalilo. 

Aktivirao bombu u centru Moskve: Poginuo policajac, još dvoje ranjenih, stižu prvi prizori
Foto: Alexey Maishev/Sputnik/Profimedia

Područje je ogradila policija, a na mjesto eksplozije poslano je i nekoliko kola hitne pomoći.

Za sada nije poznat motiv ovog čina, no ruski istražni odbor potvrdio je pokretanje istrage. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
