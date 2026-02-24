FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNA VIDEOPORUKA /

Zelenski pokazao bunker i poslao poruku Putinu: 'Nije ostvario svoje ciljeve'

Zelenski pokazao bunker i poslao poruku Putinu: 'Nije ostvario svoje ciljeve'
×
Foto: Screenshot Youtube Office of President of Ukraine

Zelenski je zahvalio vojnicima, civilima, liječnicima, volonterima i svima koji, kako je rekao, 'nose neovisnost na svojim ramenima'

24.2.2026.
9:47
danas.hr
Screenshot Youtube Office of President of Ukraine
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obilježio je četvrtu godišnjicu početka ruske sveobuhvatne invazije emotivnom videoporukom u kojoj se prisjetio prvih dana rata, odao počast žrtvama i poručio da Moskva nije ostvarila svoje ciljeve.

U obraćanju je podsjetio kako je prije četiri godine ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo, kako je rekao, "trodnevni pohod na Kijev", koji se pretvorio u dugogodišnji rat iscrpljivanja. Naglasio je da upravo trajanje sukoba svjedoči o snazi ukrajinskog otpora i ustrajnosti milijuna građana koji su, kako je istaknuo, od 24. veljače 2022. prošli iznimno težak put.

U videu je prikazana i unutrašnjost bunkera u Ulici Bankova u Kijev, odakle je državni vrh u prvim danima invazije koordinirao obranu zemlje i vodio intenzivne razgovore sa svjetskim čelnicima tražeći vojnu pomoć. Dugi hodnici i improvizirani uredi svjedoče o razdoblju u kojem su se, gotovo bez prestanka, održavali vojni brifinzi i donosile ključne odluke.

'Ukrajinci zločine neće zaboraviti'

Zelenski je poručio kako Ukrajinci "nisu podigli bijelu zastavu", već su stali u obranu svoje države. Umjesto očekivanog brzog sloma, ruske snage dočekali su redovi dobrovoljaca ispred regrutnih centara i građani spremni braniti svoje gradove i sela.

Posebno se osvrnuo na stradanja civila u mjestima poput Buča, Irpinj, Borodjanka i Mariupolj, spominjući masovne grobnice, razaranja stambenih četvrti i napade na rodilišta.

Poručio je da Ukrajina te zločine neće zaboraviti te je kritizirao sve koji, kako je rekao, i dalje surađuju s Rusijom.

'Putin nije ostvario svoje ciljeve'

Govoreći o vojnom razvoju, istaknuo je da je zemlja od početne faze, kada su branitelji raspolagali ograničenom opremom, stigla do korištenja naprednih protuzračnih sustava poput MIM-104 Patriot, IRIS-T i NASAMS te borbenih zrakoplova F-16 Fighting Falcon.

Naglasio je i snažan razvoj domaće proizvodnje, uključujući milijune FPV dronova godišnje. Zelenski je zahvalio vojnicima, civilima, liječnicima, volonterima i svima koji, kako je rekao, "nose neovisnost na svojim ramenima". Unatoč teškoj zimi i stalnim napadima, poručio je da Ukrajina ostaje čvrsta.

"Putin nije ostvario svoje ciljeve. Nije slomio Ukrajince i nije dobio ovaj rat. Sačuvali smo svoju državu i učinit ćemo sve da osiguramo mir i pravdu", zaključio je Zelenski.

POGLEDAJTE VIDEO: Rastrgala bih Putina golim rukama': Bolna svjedočanstva Ukrajinaca koji ni nakon 4 godine rata ne gube vjeru

Volodimir ZelenskiRat U UkrajiniVladimir Putin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx