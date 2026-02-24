Zelenski pokazao bunker i poslao poruku Putinu: 'Nije ostvario svoje ciljeve'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obilježio je četvrtu godišnjicu početka ruske sveobuhvatne invazije emotivnom videoporukom u kojoj se prisjetio prvih dana rata, odao počast žrtvama i poručio da Moskva nije ostvarila svoje ciljeve.

U obraćanju je podsjetio kako je prije četiri godine ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo, kako je rekao, "trodnevni pohod na Kijev", koji se pretvorio u dugogodišnji rat iscrpljivanja. Naglasio je da upravo trajanje sukoba svjedoči o snazi ukrajinskog otpora i ustrajnosti milijuna građana koji su, kako je istaknuo, od 24. veljače 2022. prošli iznimno težak put.

U videu je prikazana i unutrašnjost bunkera u Ulici Bankova u Kijev, odakle je državni vrh u prvim danima invazije koordinirao obranu zemlje i vodio intenzivne razgovore sa svjetskim čelnicima tražeći vojnu pomoć. Dugi hodnici i improvizirani uredi svjedoče o razdoblju u kojem su se, gotovo bez prestanka, održavali vojni brifinzi i donosile ključne odluke.

'Ukrajinci zločine neće zaboraviti'

Zelenski je poručio kako Ukrajinci "nisu podigli bijelu zastavu", već su stali u obranu svoje države. Umjesto očekivanog brzog sloma, ruske snage dočekali su redovi dobrovoljaca ispred regrutnih centara i građani spremni braniti svoje gradove i sela.

Posebno se osvrnuo na stradanja civila u mjestima poput Buča, Irpinj, Borodjanka i Mariupolj, spominjući masovne grobnice, razaranja stambenih četvrti i napade na rodilišta.

Poručio je da Ukrajina te zločine neće zaboraviti te je kritizirao sve koji, kako je rekao, i dalje surađuju s Rusijom.

'Putin nije ostvario svoje ciljeve'

Govoreći o vojnom razvoju, istaknuo je da je zemlja od početne faze, kada su branitelji raspolagali ograničenom opremom, stigla do korištenja naprednih protuzračnih sustava poput MIM-104 Patriot, IRIS-T i NASAMS te borbenih zrakoplova F-16 Fighting Falcon.

Naglasio je i snažan razvoj domaće proizvodnje, uključujući milijune FPV dronova godišnje. Zelenski je zahvalio vojnicima, civilima, liječnicima, volonterima i svima koji, kako je rekao, "nose neovisnost na svojim ramenima". Unatoč teškoj zimi i stalnim napadima, poručio je da Ukrajina ostaje čvrsta.

"Putin nije ostvario svoje ciljeve. Nije slomio Ukrajince i nije dobio ovaj rat. Sačuvali smo svoju državu i učinit ćemo sve da osiguramo mir i pravdu", zaključio je Zelenski.

