Sjednica zagrebačke skupštine: Na dnevnom redu prijedlog Tomaševića o ustavnoj tužbi protiv Vlade

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine. Na dnevnom redu su 23 točke, među kojima i prijedlozi gradonačelnika Tomislava Tomaševića o ustavnoj tužbi protiv Vlade u vezi dočeka rukometaša i ocjeni ustavnosti Zakona o prostornom uređenju. Predlaže se i zaključak o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine Nevi Tölle, aktivistici za prava žena.

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić najavio je u srijedu da će se na sjednici 24. veljače raspravljati o prijedlozima gradonačelnika Tomislava Tomaševića o ustavnoj tužbi protiv Vlade u vezi dočeka rukometaša i ocjeni ustavnosti Zakona o prostornom uređenju.

Na dnevnom redu predstojeće sjednice Gradske skupštine naći će se već "opjevana ustavna tužba vezana za Zaključak Vlade od 2. veljače, vezanim uz doček rukometaša", najavio je Mišić na konferenciji za novinare.

Nakon što Ustavni sud na temelju Mišićeva prijedloga nije odlučio pokrenuti postupak, dakle nije meritorno odlučio o Zaključku Vlade vezanim uz doček rukometaša 2. veljače, Grad Zagreb pokreće ustavnu tužbu, a Tomašević je za to zatražio i podršku Gradske skupštine.

Mišić je najavio da će njegova stranka, SDP, podržati taj zahtjev i poručio da se ne žele uvući u raspravu koja odgovara HDZ-u i "njegovim satelitima koji su dio vladajuće nacionalne većine".

Postoji li i dalje članak 4.?

Ne žele raspravljati o uspjehu rukometaša koji je nesporan, niti o jednom pjevaču (Marku Perkoviću Thompsonu), nego postaviti pitanje - postoje li i dalje članak 4., članak 128. i članak 129. Ustava koji jasno propisuju ovlasti jedinice lokalne samouprave.

Nažalost, kaže Mišić, svjedoci smo posljednjih tjedana i mjeseci da Vlada svojim postupcima, a onda i vladajuća većina u Saboru, udara na neovisnost, samostalnost i ustavne ovlasti jedinica lokalne samouprave.

To je bio slučaj i prilikom donošenja Zakona o prostornom uređenju, tvrdi Mišić i podsjeća kako Ustav propisuje da je prostorno planiranje pod isključivom nadležnošću jedinica lokalne samouprave.

"Ne želimo da se temeljem tzv. Bačićevih zakona o izgledu naših kvartova odlučuje u uredima ministarstava, tu zadnju riječ mora imati jedinica lokalne samouprave, ali i građani, da kvartovi izgledaju onako kako oni žele", poručuje Mišić.

Gradska većina ne želi dopustiti pogodovanje profitu nasuprot javnom interesu pa zbog toga pokreće prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom uređenju.

Mišić kaže kako mu je drago što je dio gradske oporbe podržao pokretanje tog postupka, konkretno Klub zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista.

Najavio je da će na dnevnom redu iduće sjednice Gradske skupštine biti 23 točke, među njima i odluka o izgradnji, preuređenju i opremanju osnovnih škola "Bana Josipa Jelačića" u Podsusedu, Vugrovec - Kašina i Brezovica - područna škola Donji Dragonožec.

Ukupno će se u te škole uložiti 45 milijuna eura, od čega 30 milijuna eura kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a 15 milijuna eura iz gradskog proračuna.