Vojni helikopter srušio se na tržnicu: Najmanje četvero poginulih, šire se prve snimke
Ovo je druga slična nesreća u manje od tjedan dana
Iranski vojni helikopter srušio se u utorak na tržnicu u gradu Dorchehu, pri čemu su, prema izvješćima, poginule najmanje četiri osobe.
Tragedija se dogodila u gradu udaljenom 330 kilometara od iranske prijestolnice Teherana, u pokrajini Isfahan koja je dom velike iranske zračne baze i nuklearnog postrojenja koje su Sjedinjene Američke Države napale u lipnju.
Vojni helikopter srušio se tijekom trenažnog leta, izvijestila je državna televizija koju citira AP.
Pilot i kopilot su poginuli, dok iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da su još dvije osobe poginule na tržnici.
U međuvremenu se šire snimke s tržnice gdje se vide krhotine i dim na sve strane.
Ovo je druga slična nesreća u manje od tjedan dana u Iranu. Prije nekoliko dana lovac F-4 srušio se u blizini zapadnog iranskog grada Hamedana, pri čemu je poginuo jedan od pilota.
Iran ima povijest sličnih smrtonosnih nesreća. Tamošnja vojska koristi zastarjele helikoptere i avione za prijevoz vlade, ali i za komercijalne zrakoplovne tvrtke.
