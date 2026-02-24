FREEMAIL
VELIKA TRAGEDIJA /

Vojni helikopter srušio se na tržnicu: Najmanje četvero poginulih, šire se prve snimke

Vojni helikopter srušio se na tržnicu: Najmanje četvero poginulih, šire se prve snimke
Foto: News Time Iran/X

Ovo je druga slična nesreća u manje od tjedan dana

24.2.2026.
9:41
Dunja Stanković
News Time Iran/X
Iranski vojni helikopter srušio se u utorak na tržnicu u gradu Dorchehu, pri čemu su, prema izvješćima, poginule najmanje četiri osobe.

Tragedija se dogodila u gradu udaljenom 330 kilometara od iranske prijestolnice Teherana, u pokrajini Isfahan koja je dom velike iranske zračne baze i nuklearnog postrojenja koje su Sjedinjene Američke Države napale u lipnju. 

Vojni helikopter srušio se tijekom trenažnog leta, izvijestila je državna televizija koju citira AP. 

Pilot i kopilot su poginuli, dok iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da su još dvije osobe poginule na tržnici. 

U međuvremenu se šire snimke s tržnice gdje se vide krhotine i dim na sve strane. 

Ovo je druga slična nesreća u manje od tjedan dana u Iranu. Prije nekoliko dana lovac F-4 srušio se u blizini zapadnog iranskog grada Hamedana, pri čemu je poginuo jedan od pilota.

Iran ima povijest sličnih smrtonosnih nesreća. Tamošnja vojska koristi zastarjele helikoptere i avione za prijevoz vlade, ali i za komercijalne zrakoplovne tvrtke. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gomila se vojna mašinerija, pritisak je sve veći. Prijeti li novi rat? 'Loš je osjećaj'

IranNesreĆaCrna Kronikažrtve
