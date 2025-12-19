Dnevni horoskop, Vaga, 19. 12. 2025.

Ljubav Ako pažljivo analizirate vaš ljubavni život, otkriti ćete da imate prevelika očekivanja. U vašim motivima skriva se sebičnost. Morate više davati.

Posao Imate moćnu koncentraciju, i ne odustajete sve dok ne ostvarite cilj. Niste zahvalni onima koji vam pomažu, i to trebate kod sebe promijeniti.

Zdravlje Trebali biste izbjegavati krajnosti i ekstremizam. Budite umjereni u svemu. Iskoristite povoljne planetarne utjecaje kako biste razotkrili sebe.

