Dnevni horoskop, Djevica, 19. 12. 2025.

Ljubav Niste sigurni što želite, i zbog toga dovodite druge u zabludu. Ako se (samo) igrate, tada to jasno i recite. Ne igrajte se s tuđim osjećajima!

Posao Bez reda, rada i samodiscipline, ne možete stvoriti ništa veliko u vašem životu. Upornost i samodisciplina ključni su za vaš poslovni uspjeh.

Zdravlje Koncentrirani ste na ispunjavanje vlastitih želja i potreba. Malo toga činite za druge ljude, a volite filozofirati o smislu života i ljubavi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn