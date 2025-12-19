Dnevni horoskop, Bik, 19. 12. 2025.

Ljubav Izmišljate razne osjećaje. Volite se maskirati u nekog drugog. Teško vam je reći ne, jer ne želite druge ljude povrijediti, a i sami ste ranjivi.

Posao Sve više pažnje poklanjate razvoju vaših urođenih kvaliteta i darovitosti. Dobra vijest je da je vaša neambicioznost postala prošlost.

Zdravlje Žudite za unutarnjim mirom, jer ste svjesni da je to najvažniji izvor iz kojeg se sve drugo rađa. Duhovnost vam pomaže da otkrijete put ka sebi.

