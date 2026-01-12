FREEMAIL
NAKON SUPERKUPA /

Florentino Perez sazvao hitan sastanak: Poznata je sudbina Xabija Alonsa

Florentino Perez sazvao hitan sastanak: Poznata je sudbina Xabija Alonsa
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Nakon poraza, trener Real Madrida Xabi Alonso pokušao je umanjiti njegov značaj

12.1.2026.
11:09
Sportski.net
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Barcelona je u dramatičnom finalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji svladala Real Madrid rezultatom 3:2 i tako osvojila prvi trofej sezone. 

Nakon poraza, trener Real Madrida Xabi Alonso pokušao je umanjiti njegov značaj, izjavivši kako je Superkup "najmanje važno natjecanje" te da se momčad mora što prije okrenuti budućim izazovima. To se nije svidjelo navijačima Reala kao, naravno, niti poraz od mrskog rivala i sve su glasniji napisi o pritisku na Alonsa i njegovo radno mjesto.

Florentino Perez rano ujutro održao je hitan sastanak povodom Alonsa i njegovog posla. Odlučeno je kako Xabi Alonso ostaje na mjestu trenera Reala i Perez mu je spreman dati još vremena, piše novinar Asa Jose Felix Diaz. U klubu vjeruju da su predstave na terenu sve bolje i i dalje se vjeruje Alonsu.

 

 

Prioritet kluba je napredak na fizičkom planu i sprječavanje ozljeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Nitko u dvorani nije vidio ovu loptu! Kakva bomba hrvatskog kapetana

Xabi AlonsoReal MadridFlorentino Perez
