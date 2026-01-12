Florentino Perez sazvao hitan sastanak: Poznata je sudbina Xabija Alonsa

Barcelona je u dramatičnom finalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji svladala Real Madrid rezultatom 3:2 i tako osvojila prvi trofej sezone.

Nakon poraza, trener Real Madrida Xabi Alonso pokušao je umanjiti njegov značaj, izjavivši kako je Superkup "najmanje važno natjecanje" te da se momčad mora što prije okrenuti budućim izazovima. To se nije svidjelo navijačima Reala kao, naravno, niti poraz od mrskog rivala i sve su glasniji napisi o pritisku na Alonsa i njegovo radno mjesto.

Sve o Real Madridu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Florentino Perez rano ujutro održao je hitan sastanak povodom Alonsa i njegovog posla. Odlučeno je kako Xabi Alonso ostaje na mjestu trenera Reala i Perez mu je spreman dati još vremena, piše novinar Asa Jose Felix Diaz. U klubu vjeruju da su predstave na terenu sve bolje i i dalje se vjeruje Alonsu.

🚨 JUST IN: Xabi Alonso will NOT be sacked.



Real Madrid believe the performances are improving, and the club is working to find possible improvements WITH Xabi.



The first priority is physical improvement and stopping injuries. @jfelixdiaz 🇪🇸 pic.twitter.com/jBAjAJkumr — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 12, 2026

Prioritet kluba je napredak na fizičkom planu i sprječavanje ozljeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Nitko u dvorani nije vidio ovu loptu! Kakva bomba hrvatskog kapetana